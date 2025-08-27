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В Минске проходит форум педагогических работников

27 августа 2025 10:46
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В Минске проходит форум педагогических работников. Традиционно в последние дни августа вместе собираются руководители учреждений образования, представители власти и общественных объединений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске проходит форум педагогических работников-2

Среди них сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова.  Обсуждаются итоги прошлого учебного года, и ставятся задачи на предстоящий. Среди них – обновить классические формы работы, сделать акцент на профориентацию и больше вовлекать учащихся в проектную деятельность. В холле Дома молодежи, где проходит форум, организована выставка «Приоритеты развития: от районных образовательных инициатив – к городским стандартам качества».

В Минске проходит форум педагогических работников-4

Павел Василенко, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 64:
Мы открыли еще один военно-патриотический клуб по управлению беспилотными летательными аппаратами для школьников. И, во-первых, на сегодняшний день это очень актуально. Для многих детей это будет шаг в профессию. Потому что сейчас беспилотные летательные аппараты, они практически применяются везде. 

В Минске проходит форум педагогических работников-6

Ольга Рыбалко, учитель китайского и английского языков гимназии №12:
Мы преподаем китайский язык уже 20-й год в нашем учреждении образования. Китайский как первый иностранный. Все учащиеся, которые закончили наше учреждение, они получили возможность продолжить, получить высшее образование в Китае. Но для этого они показали, заявили о себе. То есть они показали отличный, превосходный результат учебной деятельности. 

К началу нового учебного года все учреждения образования столицы готовы, запланировано открытие еще одной школы и двух детских садов. 

# Образование в Беларуси

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