Первые заявления и крупные контракты на Форуме регионов. Беларусь увеличит поставки мясной и молочной продукции в Россию

Новости Беларуси. В крупную переговорную площадку сегодня, 11 октября, превратился Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город принимает Форум регионов Беларуси и России. «Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва Участие в форуме принимают более 2 тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран. Работа кипит с самого утра.

И уже стало известно о первых заявлениях. Одно из них касается увеличения белорусских поставок мясной и молочной продукции в Россию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны. Сегодня стороны окончательно определились с цифрами. Итак, в 2019 году Беларусь поставит на соседний рынок 320 тысяч тонн мяса. А объемы молочной продукции составят примерно 4 миллиона тонн. В целом, первый день работы форума уже принес неплохие результаты. Только в сфере сельского хозяйства планируют заключить контракты на 123 миллиона долларов. Тому, как сделать сотрудничество в АПК еще более продуктивным, посвящена отдельная сессия.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы обозначили те предприятия, которые будут поставлять эту продукцию в 2019 году. Разбили по ассортименту в соответствии с заключенными балансами так, чтобы и Республика Беларусь, и Российская Федерация понимали, представляли, что этот процесс будет управляемым и в тех объемах, которые мы обозначили – всё это будет поставлено на российский рынок. Считаю, что никаких ограничений по продвижению нашей продукции в Российскую Федерацию, Республику Беларусь не должно быть.