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Соболенко и Азаренко проведут поединки второго круга Открытого чемпионата США

27 августа 2025 11:02
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В Нью-Йорке набирает обороты борьба в рамках последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата США. Поединки второго круга проведут две соотечественницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ожидается, что первой на корт выйдет Виктория Азаренко. В соперницах у белоруски, занимающей 132-е место в планетарном топе станет 45-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова. У девушек богатая история личных встреч – они провели 9 очных противостояний и статистика на стороне землячки, которая была сильнее в семи случаях. В последний раз спортсменки играли друг против друга год назад на «тысячнике» в Торонто и тогда Азаренко праздновала победу в двух сетах. 

Защиту чемпионского титула продолжит и Арина Соболенко. Ей предстоит помериться силами с 67-й ракеткой планеты Полиной Кудерметовой. Это будет вторая дуэль теннисисток в туре, первый матч остался за лидером топа.

# Теннис

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