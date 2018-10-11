«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: V Форум регионов Беларуси и России принес первые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К деловым переговорам в Могилеве приступили еще рано утром. Участие в них приняли и спикеры верхних палат парламентов Беларуси и России. Всего форум собрал несколько тысяч гостей, без преувеличения деловую элиту двух стран.

В центре внимания сторон аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Корреспондент Юрий Прокопенко о том, как мосты старой дружбы становятся еще крепче.

Второй день форума начался без раскачки. Уже утром первые соглашения: Могилев подписал документы о сотрудничестве и развитии взаимоотношений сразу с пятью российскими регионами. Стороны уверяют: это не просто намерения, а конкретные шаги.

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края (Россия):

У нас огромное количество интересов. Я думаю, что и у республики, и у области тоже. В частности, Могилевский завод, который изготавливает лифты. У нас есть большой интерес.

Продукция «Могилевлифтмаша» давно пользуется большим спросом у наших восточных соседей. Предприятие занимает доминирующее положение на российском рынке. «Могилёвлифтмаш» заключил сделку с российской компанией на 500 млн российских рублей Но Форум регионов – хорошая возможность лишний раз встретится. По новому контракту с российской компанией завод поставит в Самару, Ростов, Хабаровск, Санкт-Петербург и Московскую область около 2000 лифтов на 500 миллионов российских рублей.

Геннадий Гончаров, генеральный директор предприятия (Россия):

Четырехлетняя программа. Согласно плану все это расписано: и поставки, и срок, и период. На уровне двух государств. То есть как бы пытаемся развить государственную программу интеграции могилевских лифтов в российскую действительность.

Подобного рода площадки – это возможность не только поставить подписи под новыми контрактами, но и решить существующие проблемы. Рабочие разногласия между любыми партнерами – нормальная практика, и вот на полях форума как раз частенько удается найти взаимовыгодные решения. Александр Субботин: «Опыт этого сотрудничества можно посмотреть здесь и потом тиражировать на все пять стран союза» Обсуждались на форуме и продовольственные поставки. Они согласованы на 2019 год. Молочная и мясная продукция экспортироваться в Россию будет в больших объемах, чем прежде: 320 тысяч тонн мясных продуктов и около 4 миллионов тонн молочки. Перечень предприятий стороны тоже определили.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы обозначили те предприятия, которые будут поставлять эту продукцию в 2019 году. Разбили по ассортименту в соответствии с заключенными балансами так, чтобы и Республика Беларусь, и Российская Федерация понимали, представляли, что этот процесс будет управляемым и в тех объемах, в которых мы обозначили, все это будет поставлено на российский рынок. Считаю, что никаких ограничений по продвижению нашей продукции в Российскую Федерацию, в Республику Беларусь не должно быть.





Впрочем, уровень отношений Беларуси и России – это не только поставки и контракты. Во время форума соглашения подписали два университета, Московский и Могилевский. У ученых есть сразу несколько общих проектов. Ректор Московского государственного университета пищевых производств: «Это стратегическое соглашение в области академической мобильности» Интеграция государств должна опираться на межрегиональные связи – об этом не раз говорил Президент Беларуси. Александр Лукашенко посетил десятки российских регионов. А российские губернаторы – частые гости в Минске и не только. Но куда более важно обычное человеческое общение.

Юрий Прокопенко, СТВ:

А это выставка-ярмарка «Город мастеров» – еще один новый проект Союзного государства. Пешеходная улица в центре города разделена надвое: там улица Русская, а там – Белорусская. Но, как и между двумя странами, граница здесь – всего лишь формальность.

Открывали праздник главы верхних законодательных палат союзных стран Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве На выставке ярмарке представлены все области Беларуси и полтора десятка субъектов Российской Федерации. Белорусские вышиванки и русские узоры, вологодские кружева и дрибинские валенки – работы каждого мастера уникальны.

Нина Лунина, директор Чкаловского центра ремесел (Россия):

Нижегородская область богата многими ремеслами. Мы привезли городецкую роспись, арзамасскую золотую вышивку, арзамасские мочальные куклы, чкаловский гипюр. Вот такие красивые вещи делают у нас на фабрике и в нашем центре ремесел.

«Город мастеров» собрал тысячи гостей. Было бы еще больше, если бы не рабочий день, говорят могилевчане. Они не только с интересом рассматривали сувениры, но и покупали их.

Андрей Митрофанов, народный мастер Самарской области (Россия):

Я не могу воспринимать человека из интернета и живого человека как одного человека. Наверное, еще не привыкли мы к этому. Молодежь наверное как-то, а мы люди уже такие, нам надо говорить глаза в глаза. Я даже, знаете, иногда на ярмарках ценники не ставлю. И когда спрашивают: «А почему без цены?», отвечаю: «А поговорить, а пообщаться?»

Александра Черткова по национальности русская, но здесь представляет Краснопольский район. Уже 10 лет, как гончарных дел мастер сменила подмосковье на белорусскую глубинку. Нашла здесь любовь и переехала.

Александра Черткова, мастер народных промыслов (Беларусь):

Адаптироваться, наверное, не пришлось. Здесь тихо, здесь добрые гостеприимные люди. Для меня это стало родиной, для моих детей родиной.

Марина Касьянова, житель Могилева:

Это прекрасно, что форум проходит именно на могилевской земле. Замечательное мероприятие. Столько людей, столько новых людей – проходим, удивляемся тому, как много приезжих, как много друзей и знакомых здесь сегодня находится.