Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. К деловым переговорам, которые 11 октября начались в городе рано утром, присоединились спикеры верхних палат парламентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу по прилете Валентина Матвиенко и ее белорусский коллега Михаил Мясникович отправились на выставку-ярмарку, куда в эти дни белорусские и российские регионы привезли всё самое лучшее.

«Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва