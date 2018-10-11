Прямой эфир

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве

11 октября 2018 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве проходит V Форум регионов Беларуси и России. К деловым переговорам, которые 11 октября начались в городе рано утром, присоединились спикеры верхних палат парламентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве-1

Сразу по прилете Валентина Матвиенко и ее белорусский коллега Михаил Мясникович отправились на выставку-ярмарку, куда в эти дни белорусские и российские регионы привезли всё самое лучшее.

«Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва

# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Валентина Матвиенко # Михаил Мясникович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первые заявления и крупные контракты на Форуме регионов. Беларусь увеличит поставки мясной и молочной продукции в Россию
11 октября 2018 10:52

Первые заявления и крупные контракты на Форуме регионов. Беларусь увеличит поставки мясной и молочной продукции в Россию

«Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва
11 октября 2018 08:43

«Этот форум объединяет Беларусь и Россию». Второй день V Форума регионов: репортаж из Могилёва

Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России
11 октября 2018 07:48

Два десятка российских губернаторов прибыли в Могилёв для участия в Форуме регионов Беларуси и России