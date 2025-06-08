Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Башкин

Способен ли сегодня ЕС найти эффективное решение миграционному кризису? Мнения
08 июня 2025 19:49

Способен ли сегодня ЕС найти эффективное решение миграционному кризису? Мнения

Едут за пособиями и навязывают свои взгляды – Башкин про опасность мигрантов для ЕС
08 июня 2025 19:17

Едут за пособиями и навязывают свои взгляды – Башкин про опасность мигрантов для ЕС

Башкин про распад правительства в Нидерландах: еврочиновники ставят в приоритет интересы Брюсселя
08 июня 2025 19:03

Башкин про распад правительства в Нидерландах: еврочиновники ставят в приоритет интересы Брюсселя

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
07 июня 2025 17:06

К каким проблемам привела миграционная политика ЕС? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Башкин: за 20 лет нахождения в ЕС румыны там для себя ничего не нашли
11 мая 2025 19:33

Башкин: за 20 лет нахождения в ЕС румыны там для себя ничего не нашли

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
10 мая 2025 18:39

Кому выгоден вооружённый конфликт на юге Азии? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Башкин: сам факт телефонного разговора Путина с Трампом неожиданностью не стал
16 февраля 2025 19:07

Башкин: сам факт телефонного разговора Путина с Трампом неожиданностью не стал

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»
26 октября 2024 16:00

Почему БРИКС – глобальная сила перемен? Обсудят эксперты в ток-шок «САСС уполномочен заявить»

Ждать ли новый Карибский ядерный кризис? Мнения экспертов
03 июня 2024 15:13

Ждать ли новый Карибский ядерный кризис? Мнения экспертов

Башкин: позиция Лукашенко и Путина сдерживает Запад от разрушительных шагов
02 июня 2024 19:24

Башкин: позиция Лукашенко и Путина сдерживает Запад от разрушительных шагов

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?
29 апреля 2024 17:35

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?

Сенатор РФ: позиции в мире поменяются не после выборов в США, а благодаря позиции России и Беларуси
28 апреля 2024 19:39

Сенатор РФ: позиции в мире поменяются не после выборов в США, а благодаря позиции России и Беларуси