«Однозначно нет. Здесь другого ответа быть не может, поскольку эти процессы уже развивались лет 40, если не больше, и, с моей точки зрения, вся миграционная политика ЕС полностью провалилась».
«Если 30 лет назад мигранты ехали в Европу, были готовы выполнять тяжелый, низкооплачиваемый труд, то есть они ехали туда работать на любой работе, за любые деньги, то сейчас мигранты едут в Европу за пособиями, за льготами, за социальными преференциями».
«Ситуация в Нидерландах не является чем-то необычным или чем-то из ряда вон выходящим. Она как раз логическое продолжение в цепочке уже проходивших ранее событий на политическом небосклоне европейского континента».
«Шенгенская система может даже не выжить. Если мы как западные европейцы не можем справиться с проблемой миграции, мы не можем продолжать жить с открытыми границами в рамках Европейского союза».
«Они теперь постепенно начинают думать о том, что у них в стране внутри происходит. Так же, как и французы, как и немцы. Вот самый главный процесс. И не важно, какая фамилия у политика, который побеждает на очередных выборах европейских, важно, что это означает».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 11 мая, в 22:00.
«Потому что как раз российское руководство, руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что мы не сторонники прекращения диалога».
«В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства».
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