Участницы «Мисс Беларусь» подключились к возведению Национального исторического музея

Объекту присвоен статус «Всебелорусской молодежной стройки». Уже тысячи студентов приняли участие в создании грандиозного комплекса. И красавицы Беларуси не остались в стороне. Они с энтузиазмом принялись за работу. Задачи самые разные: от расчистки площадки от мусора до замешивания клея для будущей кладки и помощи с загрузкой песка. Для многих из них это первый опыт работы на стройплощадке, но есть и те, кто знаком с подобными процессами с детства.

Кристина Бельская, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»: В детстве мы строили вместе со всей семьей дачу. И это прямо навевает воспоминания детства. На самом деле очень важно вносить вклад и оставлять после себя что-то, что ты можешь потом рассказывать и своим детям. Очень классно будет посетить этот музей, когда он уже откроется.

Александра Кульчик, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:

Для меня это очень классный опыт, потому что я офисный работник, и побывать вот так вот на стройке в такой форме для меня это просто класс. На самом деле, это очень приятно. Понимать, что мы пришли не только для красоты поучаствовать в конкурсе, а то, что нашим примером мы можем показать многим, что нужно уже как-то вкладываться в наше будущее.

Национальный исторический музей уже обретает реальные очертания. Архитектурный объект в виде карты Беларуси станет символом культурного наследия страны и будет украшен шестью монументальными горельефами, отражающими ключевые моменты белорусской истории. Стройку планируют завершить к 2027 году.