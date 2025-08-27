Польша увеличит военные расходы до рекордного уровня

Польша намерена в 2026 году потратить на оборону самую большую сумму в истории. Военные расходы сократят государственный бюджет почти на 200 миллиардов злотых или на 55 миллиардов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил премьер Дональд Туск на совещании правительства с президентом. Военные расходы составят без малого 5 % от ВВП. Таким образом Польша станет лидером в НАТО. Большинство средств пойдет непосредственно армии, но часть направят на гражданскую защиту, включая строительство убежищ. Кроме того стало известно, что США выделят Варшаве кредит в размере четырех миллиардов евро на то, чтобы та на них покупала американское оружие. Это также рекордная сумма, которую Польша когда-либо получала в рамках военной помощи.