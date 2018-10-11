«Могилёвлифтмаш» заключил сделку с российской компанией на 500 млн российских рублей

Новости Беларуси. В Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве принимают участие более 2 тысяч гостей – это, без преувеличения, деловая элита двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович посетили выставку-ярмарку на Форуме регионов в Могилёве Уже известно о первых договоренностях. Так, «Могилевлифтмаш» заключил сделку с компанией из России стоимостью в 500 миллионов российских рублей. Около 2 тысяч белорусских лифтов отправятся в Самару, Ростов, Хабаровск, Санкт-Петербург и Московскую область. И это только первые результаты.

Надо отметить, что в 2018 году в Могилев приехали представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока. Предполагается, что общий портфель контрактов составит примерно полмиллиарда долларов. Работа в Могилеве кипит уже с утра. Участники ведут переговоры и в рамках тематических дискуссий. Эксперты и ученые говорят в том числе о цифровой экономике, гармонизации законодательств и молодежной политике.

Михаил Балыхин, ректор Московского государственного университета пищевых производств (Россия):

Мы подписываем соглашение с Могилевским университетом продовольствия. Это стратегическое соглашение в области академической мобильности. Самое важное, что проекты предусматривают вовлечение в этот процесс не только предприятий и ВУЗов, но и молодых научных сотрудников. И тот факт, что мы экспансию совместную делаем с братской нашей республикой, это очередное подтверждение того, что мы друг друга поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать.