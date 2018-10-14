Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»

Новости Беларуси. Существует традиция: основными организаторами форумов регионов Беларуси и России являются верхние палаты парламентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нынешний председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович перенял эстафету от предыдущего спикера Анатолия Рубинова, начиная со второго форума. А председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко возглавляла подготовку и проведение всех пяти мероприятий. Юлия Огнева, СТВ:

Валентина Ивановна, Форум регионов уже пятый по счету. Можно сказать, такой небольшой юбилей. Как бы вы могли оценить масштаб этого мероприятия? Вы уже посетили выставку-ярмарку, насколько я знаю, – может быть, впечатлениями поделитесь?

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:

Прежде всего я хочу сказать, что в рамках Союзного государства взаимовыгодное сотрудничество России и Беларуси развивается во всех сферах, носит многоплановый характер. Очень активно работают на строительство Союзного государства наши президенты. Саммиты на высшем уровне, их встречи – это всегда важное политическое событие. В рамках таких саммитов определяются стратегии, перспективы развития Союзного государства и снимаются те шероховатости, которые, естественно, появляются в ходе рабочих моментов. Активно взаимодействуют наши правительства, работает парламент Союзного государства.

Но, на наш взгляд (и мы с председателем совета Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Владимировичем Мясниковичем на каком-то этапе согласились), что нужно делать все, чтобы как можно больше граждан вовлекать в это сотрудничество – молодежи, общественных организаций... Расширять рамки этого сотрудничества от официального уровня, что называется, среди людей. Валентина Матвиенко рассказала, в чём особенность контрактов, подписанных на Форуме регионов И самым удачным форматом – после пяти лет мы это можем утверждать – оказался Форум регионов. Потому что сотрудничество регионов – оно лишено избыточного бюрократизма, формализма. Здесь, что называется, глаза в глаза, лицом к лицу.

И вот V Форум регионов – мы благодарны белорусской стороне за то, что они придумали очень много новых подходов. Белорусская сторона предложила провести такую выставку-ярмарку ремесел «Город мастеров». Знаете, под таким впечатлением до сих пор нахожусь! Я даже не ожидала, что это будет столь масштабно. Это целая улица, посвященная пятому Форуму регионов. Мы такое увидели многоцветье культур, традиций, обрядов как с российской, так и с белорусской стороны. И мы еще раз убедились, насколько Беларусь и Россия богаты талантами, как Беларусь и Россия хранят эти народные традиции. Потому что в этих песнях, костюмах, художественных промыслах душа народа. Сейчас очень смутное время. Сейчас идет процесс глобализации, стираются рамки культур, стираются границы, такая идет всеобщая унификация. Есть опасность потери идентичности каждого народа, каждой культуры. Вот нашим народам это не угрожает, потому что мы храним свои многовековые традиции. Это сегодня было очень красиво показано.