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В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы

27 августа 2025 10:54
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Один ребенок погиб, еще 15 пострадали в крупном ДТП на юге Австралии. Автобус, перевозивший 28 учеников Христианского колледжа, на полной скорости перевернулся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели помогли покинуть разбитый салон всем детям. Один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу на вертолете. 

В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы-2

Пол Лайнхэм, представитель полиции штата Виктория (Австралия):
Любая потеря жизни на дороге – это уже слишком много, и это особенно волнительно и тяжело, когда речь идет о детях. На данном этапе точные обстоятельства катастрофы остаются неизвестными. Мы учтем все: от технического состояния автобуса до погодных условий на тот момент. 

По неизвестным пока причинам во время поворота автобус врезался в защитное ограждение и перевернулся. По одной из версий виновником этого стал 76-летний водитель, который не справился с управлением. Сейчас его допрашивает полиция. 

# Авария # Авария автобуса # Австралия

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