В Австралии перевернулся школьный автобус – есть жертвы

Один ребенок погиб, еще 15 пострадали в крупном ДТП на юге Австралии. Автобус, перевозивший 28 учеников Христианского колледжа, на полной скорости перевернулся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели помогли покинуть разбитый салон всем детям. Один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу на вертолете.

Пол Лайнхэм, представитель полиции штата Виктория (Австралия):

Любая потеря жизни на дороге – это уже слишком много, и это особенно волнительно и тяжело, когда речь идет о детях. На данном этапе точные обстоятельства катастрофы остаются неизвестными. Мы учтем все: от технического состояния автобуса до погодных условий на тот момент.

По неизвестным пока причинам во время поворота автобус врезался в защитное ограждение и перевернулся. По одной из версий виновником этого стал 76-летний водитель, который не справился с управлением. Сейчас его допрашивает полиция.