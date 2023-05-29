«Все ключевые процессы контролируются из-за океана». Возможна ли информационная гигиена в современном мире?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Кто принимает ключевые решения в информационной войне, которая ведется в Украине? Насколько власть в Украине сегодня независима? Насколько курируется это иными спецслужбами? Что вы вкладываете в понятие «информационная гигиена»? Возможна ли она сегодня у простого украинца?