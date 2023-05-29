«Все ключевые процессы контролируются из-за океана». Возможна ли информационная гигиена в современном мире?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Кто принимает ключевые решения в информационной войне, которая ведется в Украине? Насколько власть в Украине сегодня независима? Насколько курируется это иными спецслужбами? Что вы вкладываете в понятие «информационная гигиена»? Возможна ли она сегодня у простого украинца?
Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:
Информационная гигиена в современном мире невозможна как в Беларуси, как в России, так и в Украине, понятное дело. Если брать с точки зрения независимости режима Зеленского, то о ней вообще бессмысленно говорить. Мы видим сейчас обломки украинского государства, на которых строили режим Зеленского разными правдами и неправдами. Сейчас мы видим, что абсолютно все ключевые процессы контролируются из-за океана, мы это видим практически каждый день. Что касается важных вопросов в отношении информационной безопасности страны и так далее. То здесь нужно признать, что сейчас противник в десятки раз сильнее, потому что такие информационные корпорации, как Google, Microsoft, это не белорусские, русские и украинские компании. Они сейчас контролируют половину информационного потока. К сожалению, если брать классические СМИ, государственные СМИ, то, по последним статистическим данным, это 50-60 %. 40-50 % – это интернет. А здесь мы видим, что невозможно государству каким-то образом заблокировать вражеские ресурсы. И здесь надо выстраивать либо китайский фаервол, который может обеспечить относительную безопасность в плане фейков. Или все-таки надо идти каким-то другим путем, технологические гиганты сейчас доминируют в интернете, противопоставлять что-либо корпорациям мы еще не в состоянии.
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