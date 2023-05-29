Как ЦИПсО зомбирует украинское общество и настраивает против русских? Объясняет Дмитрий Василец

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Тому же ЦИПсО все-таки удается создать это информационное гетто, которое мы сегодня наблюдаем в Украине.

ЦИПсО – центр информационно-психологических спецопераций – украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками. Основано в 2004 году, но настоящая активность была развернута после Евромайдана в 2014 – начало открытого противостояния с Россией. В состав ЦИПсО входят аналитический отдел, отдел печатной пропаганды, отдел телекоммуникационных технологий (отвечают за телефонный терроризм), отдел компьютерных технологий и отдел специальных операций. Основная задача ЦИПсО – деморализация общества и солдат противника посредством интернета и других каналов коммуникаций.

Сейчас деятельность ЦИПсО связана с распространением дезинформации с целью деморализовать российских граждан и вызвать массовые протесты. Считается, что есть несколько ЦИПсО на территории Украины, каждый из которых имеет своих кураторов – из США, Великобритании, Канады, и, возможно, других стран.

Надежда Сасс:

Кстати, достаточно эффективно это все работает. И вот удивительно, украинское общество сейчас, не хочу никого оскорблять и унижать, но превращается постепенно в зомби, которое не хочет слышать иную информацию и абсолютно верит в то, что украинское телевидение под названием «Зомбоящик», единый телеканал вещает.