Как ЦИПсО зомбирует украинское общество и настраивает против русских? Объясняет Дмитрий Василец
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Тому же ЦИПсО все-таки удается создать это информационное гетто, которое мы сегодня наблюдаем в Украине.
ЦИПсО – центр информационно-психологических спецопераций – украинское подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками. Основано в 2004 году, но настоящая активность была развернута после Евромайдана в 2014 – начало открытого противостояния с Россией. В состав ЦИПсО входят аналитический отдел, отдел печатной пропаганды, отдел телекоммуникационных технологий (отвечают за телефонный терроризм), отдел компьютерных технологий и отдел специальных операций. Основная задача ЦИПсО – деморализация общества и солдат противника посредством интернета и других каналов коммуникаций.
Сейчас деятельность ЦИПсО связана с распространением дезинформации с целью деморализовать российских граждан и вызвать массовые протесты. Считается, что есть несколько ЦИПсО на территории Украины, каждый из которых имеет своих кураторов – из США, Великобритании, Канады, и, возможно, других стран.
Надежда Сасс:
Кстати, достаточно эффективно это все работает. И вот удивительно, украинское общество сейчас, не хочу никого оскорблять и унижать, но превращается постепенно в зомби, которое не хочет слышать иную информацию и абсолютно верит в то, что украинское телевидение под названием «Зомбоящик», единый телеканал вещает.
Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:
Здесь вынужден не согласиться по ряду параметров. Я слушаю гостей в студии и понимаю, что все-таки они явно не сталкивались с американскими корпорациями в реальности, потому что если мы просто проанализируем. Условно, 50 % белорусского общества потребляет информацию из интернета, где доминируют полностью американские корпорации. Я на практике столкнулся с тем, что любой YouTube-канал, на котором я вещаю, его блокируют в течение недели-полторы. А бывали и быстрее, за несколько дней. Получается, любого спикера, который в интернете говорит правду о том, что никакой войны Украины с Россией сейчас нет, там идет война НАТО с Россией на территории Украины, а народ Украины – заложник этих международных террористов, которые засели в Лондоне и Вашингтоне. И любую точку зрения, которая правдивая, блокируют. Зато противоположная любая точка зрения, которая наполнена ложью и бредом, есть. И получается, что если утверждать, что в таком противостоянии нужно проводить спецоперации на YouTube, то было бы хорошо это делать на английском языке на их территории, но ни в коем случае не на русском, белорусском, украинском. Потому что люди, которые мыслят, что давайте площадки, которые просто ликвидируют здравую, адекватную точку зрения, давайте их поощрять и каким-то образом там вести информационные спецоперации. Я примерно хочу объяснить, чем ваши спецоперации закончатся. Любые информационные ресурсы, которые вы зарегистрируете, закончатся в течение недели-двух. Поэтому никакой нет альтернативы как ограждать агрессивные, полные бреда и фейков средства американские. Развивать свои и контролировать, чтобы объективную точку зрения не удаляли. Я сейчас не говорю о том, что нужно удалять точку зрения оппонентов.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Я не могу сказать, что мы не сталкивались, мы как никто сталкивались с корпорациями американскими, которые работали на нашей территории. И мы как никто пытались где-то даже интуитивно им противостоять.
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