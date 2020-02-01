«Менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый». О чём говорил Президент Беларуси с Майклом Помпео

Новости Беларуси. Историческая встреча во Дворце Независимости, от которой во многом зависит, по какому пути дальше будут двигаться Беларусь и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Президент 1 февраля встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Переговоры сильно затянулись и большая часть беседы проходила за закрытыми дверьми в личном кабинете Александра Лукашенко.

Впрочем, не обошлось и без неформального общения. Глава нашего государства и госсекретарь США знакомы давно, но заочно. Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня, при личной встрече, готов абсолютно искренне обсудить все накопившиеся вопросы. Для американского политика этот визит – повод познакомиться с нашей страной и приблизиться к пониманию реальной ситуации в Беларуси. Итогов этой встречи ждали десятки журналистов из разных стран. Наш корреспондент Юлия Бешанова – с хронологией событий.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Отношения между Минском и Вашингтоном трудно назвать безоблачными. Но в последнее узел проблем заметно ослабился. В Беларусь стали приезжать высокопоставленные американские чиновники. Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с Майклом Помпео. Об этой встрече говорили и писали давно. Майкл Помпео должен был прибыть в Минск еще в начале января, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке визит перенесли. Александр Лукашенко начинает переговоры в легкой и непринужденной атмосфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, в воскресенье, а Президент работает. Визит госсекретаря в Минск – часть его евразийского турне. Вчера Помпео общался в Киеве с Зеленским, сегодня обсуждает отношения с официальным Минском. В плане еще Казахстан и Узбекистан. Принимают гостя в знаковом для международной политике Зеленом зале, где в 2015 году «нормандская четверка» говорила о будущем Украины. Сегодня эта тема тоже обсуждалась, но прежде всего речь шла о двусторонних отношениях. Александр Лукашенко:

В первом приближении вы познакомитесь с Беларусью. Это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом. К этому нас подвигает не только менталитет белорусского народа, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против нацизма, против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Поэтому и история, и менталитет нашего народа абсолютно миролюбивый.

Майкла Помпео называют правой рукой Трампа. Кстати, он 70-й госсекретарь в истории США. И, похоже, именно с его именем будет связано заметно потепление в отношениях между нашими странами. Шаг первый – в ближайшее время в Минск будет назначен американский посол. Это спустя 12 лет после громкого дипломатического скандала. Пример не слов, а действий по сближению позиций. К тому же, все официальные лица, которые приезжали в Беларусь в последнее время, – это и помощник президента Болтон, и заместитель госсекретаря Хейг – подчеркивали: Соединенные Штаты поддерживают независимость Беларуси. Помпео – не исключение. Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Президент сразу настраивает гостя на откровенный разговор – готов обсуждать любые вопросы. Несмотря на то, что это первая личная встреча политиков, Александр Лукашенко подчеркивает: заочно знакомы давно. До поста главы госдепа Помпео руководил ЦРУ. В то время белорусские и американские спецслужбы проводили совместные операции по борьбе с терроризмом и торговлей людьми. Президент Беларуси: «Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов» После протокольной части зал переговоров покинули не только журналисты. Белорусский лидер и госсекретарь продолжили беседу за закрытыми дверями в личном кабинете Президента. В пресс-центре почти два часа результатов переговоров ждали около восьми десятков представителей СМИ: белорусских, российских, американских. Интерес к встрече небывалый. Брифинг по итогам разговора, учитывая роль официального Минска как международной переговорной площадки начали с украинского вопроса. Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины

Партнеры заявили: на переговорах смогли найти точки соприкосновения по многим позициям. Вокруг этой встречи было действительно много досужих разговоров, в том числе и не всегда корректных. Но иметь нормальные отношения с самой сильной страной мира логично и важно. Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью Представитель США подчеркивает: никто не намерен ставить нас перед выбором между Востоком и Западом. Сегодняшние переговоры в минском Дворце Независимости, по мнению Помпео, позволяют лучше понять друг друга и приближает Беларусь к моменту снятия санкций.

Вероятно, впечатлили гостя не только инновации – белорусское радушие. Президент лично показал Майклу Помпео интерьеры Дворца Независимости. Говорили о личном, рассматривали фотографии. И расставались не по-протокольному тепло. И кажется, две страны действительно могут стать ближе.