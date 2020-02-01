Президент Беларуси: «Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью (я помню несколько случаев) мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада. Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история работы во имя мира на нашей планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности госсекретаря и вашего руководителя Дональда Трампа уделяете большое внимание. Как видите, есть что-то у нас общее, очень важное для людей.