Майкл Помпео на встрече с Президентом Беларуси: «Надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций»

Новости Беларуси. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что США совсем скоро назначит посла в Беларусь. Связано это прежде всего с желанием как можно эффективнее работать с нашей страной и развивать политический диалог, а в перспективе и экономические проекты. Тем более, неплохая база у нас есть – опыт совместной борьбы с международным терроризмом и трансграничной преступностью.

Александр Лукашенко – Майклу Помпео: Вы приехали в нормальную страну, которая готова работать на стабильность и мир

Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают вклад Беларуси в обеспечении стабильности в регионе. Все вышеперечисленное Майкл Помпео называет главным поводом для диалога между нашими странами.