Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины

Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После протокольной части зал переговоров покинула не только пресса.

Белорусский лидер и госсекретарь продолжили беседу за закрытыми дверями в личном кабинете Президента. В пресс-центре почти два часа результатов переговоров ждали более восьми десятков представителей СМИ: белорусских, российских, американских.

Интерес к встрече – небывалый. Брифинг по итогам разговора начали с вопроса по урегулированию конфликта в Украине.

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