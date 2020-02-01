Владимир Макей: Мы будем делать всё для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины
Новости Беларуси. 1 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и государственного секретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После протокольной части зал переговоров покинула не только пресса.
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Белорусский лидер и госсекретарь продолжили беседу за закрытыми дверями в личном кабинете Президента. В пресс-центре почти два часа результатов переговоров ждали более восьми десятков представителей СМИ: белорусских, российских, американских.
Интерес к встрече – небывалый. Брифинг по итогам разговора начали с вопроса по урегулированию конфликта в Украине.
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Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Что касается позиции Беларуси по Украине, то мы намерены, готовы, будем делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить белорусскую площадку для встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, если они только помогут в том числе и с участием США разрешению кризиса в Украине. Для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в это сторон.
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