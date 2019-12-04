«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Жаркие дискуссии, актуальные темы и ответы на вопросы, важные для каждого. Новый выпуск программы «В обстановке мира» готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Жаркие дискуссии, актуальные темы и ответы на вопросы, важные для каждого. Новый выпуск программы «В обстановке мира» готовится к эфиру.
О чем говорили эксперты на этой неделе? Вот некоторые темы.
Какие векторы нашей внешней политики достигли заданного направления?
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Очень крепкие связи между Беларусью и Сербией, и не зря во время этого визита Президента нынешний сербский лидер Вучич постоянно вспоминает визит 1999 года.
И почему в Европе имя Беларуси звучит все громче?
Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США:
Беларусь стала как бы границей между Востоком и Западом. Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала такой Швейцарией Восточной Европы.
Наркопреступность под новым углом.
Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Однозначно наказание должно быть неотвратимым, но обязательно справедливым
И историческая встреча Президента с парламентом.
Петр Петровский, политический аналитик:
Реальное послание, которое даст возможность нам всем понять, какую Беларусь мы получим к 2025 году.
Разговор на «осмысленных» тонах – «В обстановке мира». Итак, смотрите программу «В обстановке мира» сегодня, 4 декабря, сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.