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«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»

04 декабря 2019 07:48
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Новости Беларуси. Жаркие дискуссии, актуальные темы и ответы на вопросы, важные для каждого. Новый выпуск программы «В обстановке мира» готовится к эфиру.

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-1

О чем говорили эксперты на этой неделе? Вот некоторые темы.

Какие векторы нашей внешней политики достигли заданного направления?

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-4

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Очень крепкие связи между Беларусью и Сербией, и не зря во время этого визита Президента нынешний сербский лидер Вучич постоянно вспоминает визит 1999 года.

И почему в Европе имя Беларуси звучит все громче?

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-7

Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США:
Беларусь стала как бы границей между Востоком и Западом. Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала такой Швейцарией Восточной Европы.

Наркопреступность под новым углом.

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-10

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
Однозначно наказание должно быть неотвратимым, но обязательно справедливым

И историческая встреча Президента с парламентом.

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-13

Петр Петровский, политический аналитик:
Реальное послание, которое даст возможность нам всем понять, какую Беларусь мы получим к 2025 году.

Разговор на «осмысленных» тонах – «В обстановке мира». Итак, смотрите программу «В обстановке мира» сегодня, 4 декабря, сразу после информационного канала на СТВ в 20.30.

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-16

«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»-18

# Международная политика # Александр Шпаковский # Игорь Марзалюк # Майкл Моргулис # Марина Ленчевская # Сергей Клишевич # Петр Петровский # Фотофакт

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