«Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы». Анонс программы «В обстановке мира»

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О чем говорили эксперты на этой неделе? Вот некоторые темы. Какие векторы нашей внешней политики достигли заданного направления?

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Очень крепкие связи между Беларусью и Сербией, и не зря во время этого визита Президента нынешний сербский лидер Вучич постоянно вспоминает визит 1999 года. И почему в Европе имя Беларуси звучит все громче?

Майкл Моргулис, почетный консул Беларуси в США:

Беларусь стала как бы границей между Востоком и Западом. Мечта многих людей – чтобы Беларусь стала такой Швейцарией Восточной Европы. Наркопреступность под новым углом.

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

Однозначно наказание должно быть неотвратимым, но обязательно справедливым И историческая встреча Президента с парламентом.