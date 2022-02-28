Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов

Переговоры России и Украины продолжаются уже около двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, площадку для обсуждения вопросов по урегулированию конфликта предоставила Беларусь. Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности точное место не разглашается.

В состав украинской переговорной группы входят министр обороны, замглавы МИД, советник Владимира Зеленского, глава фракции «Слуга народа» и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Российская делегация состоит из представителей МИД, Министерства обороны, Администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.

Перед началом переговоров к сторонам обратился глава белорусского МИД Владимир Макей. Он выступил с приветственным словом от Александра Лукашенко. Президент Беларуси надеется, что Россия и Украина смогут найти решение всех кризисных вопросов.