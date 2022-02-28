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Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов

28 февраля 2022 13:38
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Переговоры России и Украины продолжаются уже около двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, площадку для обсуждения вопросов по урегулированию конфликта предоставила Беларусь. Встреча проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности точное место не разглашается.  

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов-1

В состав украинской переговорной группы входят министр обороны, замглавы МИД, советник Владимира Зеленского, глава фракции «Слуга народа» и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Российская делегация состоит из представителей МИД, Министерства обороны, Администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский.  

Перед началом переговоров к сторонам обратился глава белорусского МИД Владимир Макей. Он выступил с приветственным словом от Александра Лукашенко. Президент Беларуси надеется, что Россия и Украина смогут найти решение всех кризисных вопросов.  

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата.  

Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов-7

Белорусская сторона, как и обещала, выполняет все свои обязательства и перед Россией, и перед Украиной. В случае необходимости Беларусь готова принять участие и в самих переговорах. Напомним, накануне офис Владимира Зеленского заявил, что ключевой для них вопрос – немедленное прекращение огня и вывод всех войск из Украины. При этом Киев по-прежнему готов выслушать все предложения России.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Мединский # Алексей Резников # Николай Точицкий # Алексей Арестович # Давид Арахамия # Владимир Макей # Фотофакт

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