Мединский: каждый час конфликта – это погибшие. Мы заинтересованы выйти на договорённости как можно скорее

Москва и Киев наконец сели за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности точное место не разглашается, но между собой организаторы называют его «домик рыбака».

Владимир Мединский, помощник президента России:

Мы прибыли вчера вечером. Место согласовано украинской стороной – рядом с границей Украины. Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, у них очень сложная логистика. Время приезда переносилось несколько раз в течение ночи. Но только сейчас мы получили информацию, что они прибудут, поскольку каждый час продолжения конфликта – это погибшие украинские граждане, солдаты. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны, безусловно, быть в интересах обеих сторон.

Читайте также:

Москва и Киев сели за стол переговоров. Украинцы прилетели на польском вертолёте

Давид Арахамия: Украина готова выслушать все предложения России

ЕС планирует вооружать украинцев. На эти цели выделят 450 миллионов евро