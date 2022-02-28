Давид Арахамия: Украина готова выслушать все предложения России

Возможные пути урегулирования конфликта в Украине 28 февраля будут обсуждать Москва и Киев. Переговорную площадку предоставляет Беларусь. Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина готова выслушать все предложения России. Об этом заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Он входит в состав прибывшей украинской делегации. Ожидается, что разговор начнется в ближайшее время. Как ранее заявил Владимир Зеленский, следующие 24 часа для Украины будут решающими.

Напомним, организацию мирных российско-украинских переговоров инициировал Александр Лукашенко. Белорусский лидер провел контакты на высшем уровне с Москвой и Киевом, взяв на себя ответственность за безопасность делегаций.

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