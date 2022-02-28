Москва и Киев сели за стол переговоров. Украинцы прилетели на военном вертолёте

Москва и Киев наконец сели за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять в Гомельской области. Мединский: каждый час конфликта – это погибшие. Мы заинтересованы выйти на договоренности как можно скорее – подробности здесь.

Из-за соображений безопасности точное место не разглашается, но между собой организаторы называют его «домик рыбака».

Украинцы прилетели на переговоры с Россией на военных вертолетах. В состав делегации вошли министр обороны, замглавы МИДа, советник главы офиса Зеленского, глава фракции «Слуга народа» и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Российская делегация состоит из представителей МИДа, Министерства обороны, Администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник Президента России Владимир Мединский.