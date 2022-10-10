Прямой эфир

«Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента

10 октября 2022 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом Президент Беларуси рассказал участникам совещания по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента-1

Сложившаяся ситуация заставляет переживать каждого белоруса. Но Президент заверил, что она под контролем, и в нынешней обстановке лучше всего каждому заниматься своим делом. Ведь проблемные вопросы есть и внутри страны. В развитие этой темы шла речь о недавних поручениях на совещании с экономическим блоком, в частности о контроле роста цен. Президент назвал заоблачные ценники на полках в магазинах – источником недовольства людей, которого быть не должно.

«Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа. Главное – не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное – это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны. Должен сказать, что в эти дни депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля и все, кому было поручено, контролировали исполнение поручения Президента. Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента-7

Еще одной темой совещания стала проблема значительного количества тунеядцев в стране, не желающих устраиваться на работу. Александр Лукашенко пообещал разобраться с вопросом. В Беларуси планируется принять меры, чтобы сделать более справедливой систему оказания социальных услуг для работающих граждан и тунеядцев.

Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории
10 октября 2022 10:31

Лукашенко: Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся хоть к одному метру нашей территории

Алексей Громыко: глобальная экономика стоит перед этапом очень серьёзной трансформации
10 октября 2022 10:16

Алексей Громыко: глобальная экономика стоит перед этапом очень серьёзной трансформации

Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%
10 октября 2022 09:38

Российский эксперт: вероятность применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте превысила 70%