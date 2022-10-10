«Главное – не запрет на рост цен». Лукашенко разъяснил суть последней директивы Президента

Сложившаяся ситуация заставляет переживать каждого белоруса. Но Президент заверил, что она под контролем, и в нынешней обстановке лучше всего каждому заниматься своим делом. Ведь проблемные вопросы есть и внутри страны. В развитие этой темы шла речь о недавних поручениях на совещании с экономическим блоком, в частности о контроле роста цен. Президент назвал заоблачные ценники на полках в магазинах – источником недовольства людей, которого быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа. Главное – не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное – это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны. Должен сказать, что в эти дни депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля и все, кому было поручено, контролировали исполнение поручения Президента. Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела.