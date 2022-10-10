Лукашенко: «Будем проверять, откуда здесь в пять-десять раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз подчеркиваю, всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую, и в этом будет солидная экономия. На импортную продукцию, если мы покупаем что-то по импорту, также устанавливаются цены. Мы будем проверять, откуда здесь в пять-десять раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет, считать мы хорошо умеем. Отвечать будете по Уголовному кодексу. Что касается экспорта, у нас тоже появились у МТЗ, МАЗа, БелАЗа посредники. Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, которое, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они, эти дилеры, там продадут. И мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных), дилерами должны быть вы сами.

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