Лукашенко: «Будем проверять, откуда здесь в пять-десять раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом Президент Беларуси рассказал участникам совещания по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шла речь о недавних поручениях на совещании с экономическим блоком, в частности о контроле в ценообразовании. Президент назвал заоблачные ценники на полках в магазинах источником недовольства людей, которого быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз подчеркиваю, всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую, и в этом будет солидная экономия. На импортную продукцию, если мы покупаем что-то по импорту, также устанавливаются цены. Мы будем проверять, откуда здесь в пять-десять раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет, считать мы хорошо умеем. Отвечать будете по Уголовному кодексу. Что касается экспорта, у нас тоже появились у МТЗ, МАЗа, БелАЗа посредники. Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, которое, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они, эти дилеры, там продадут. И мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных), дилерами должны быть вы сами.
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