Иван Тертель: «Они планируют группой от 100 до 300 человек зайти, основной вариант – со стороны Украины»

Новости Беларуси. Когда Минск отказался участвовать в геополитических играх против России, да еще всегда выступал миротворцем между двумя исторически и географически близкими странами, все и началось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Они планируют группой от 100 до 300 человек зайти. Пока основной вариант – со стороны Украины. Как они говорят, захватить населенный пункт, желательно – районного значения, создать плацдарм. Причем они будут, вооруженные украинской стороной, Stinger, ПТРК, тяжелым другим вооружением пользоваться, как пользуется сейчас украинская сторона активно данными космической разведки США. Может быть, с других сторон тоже попытаются отвлечь внимание. Захватить, по их мнению, почти плацдарм, по которому потихоньку начинать двигаться в сторону Минска. Но для этого нужно еще условие. Чтобы у нас была обстановка примерно такая, как была в августе 2020 года.

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