Лукашенко: Польша ну просто трепещет, просит американцев немедленно завезти ядерное оружие

Новости Беларуси. «Минский мир» – площадка для постоянных переговоров. Больше, чем Беларусь, в урегулировании кризиса на Донбассе, по всей видимости, ни одна страна не сделала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И Меркель никто из политиков больше тоже цветы не дарил. Дух миролюбия оценил политический истеблишмент коллективного Запада. Иначе ни ПАСЕ, ОБСЕ, ни Европейских игр в нашей стране не было бы. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Но когда Минск отказался участвовать в геополитических играх против России, да еще всегда выступал миротворцем между двумя исторически и географически близкими странами, все и началось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2020 году, начиная от цветной революции, через мятеж к блицкригу, они вели нашу страну. Не вышло. Второй этап – экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видят, что санкции не сработали, значит, и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ: силовое решение вопроса через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране. Это их планы. А затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе.