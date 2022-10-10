Лукашенко: Польша ну просто трепещет, просит американцев немедленно завезти ядерное оружие
Новости Беларуси. «Минский мир» – площадка для постоянных переговоров. Больше, чем Беларусь, в урегулировании кризиса на Донбассе, по всей видимости, ни одна страна не сделала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И Меркель никто из политиков больше тоже цветы не дарил. Дух миролюбия оценил политический истеблишмент коллективного Запада. Иначе ни ПАСЕ, ОБСЕ, ни Европейских игр в нашей стране не было бы.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Но когда Минск отказался участвовать в геополитических играх против России, да еще всегда выступал миротворцем между двумя исторически и географически близкими странами, все и началось.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2020 году, начиная от цветной революции, через мятеж к блицкригу, они вели нашу страну. Не вышло. Второй этап – экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видят, что санкции не сработали, значит, и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ: силовое решение вопроса через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране. Это их планы. А затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе.
Когда привычный арсенал уничтожения суверенитетов десятков стран мира в Беларуси не сработал, начали действовать открыто. Эскалация напряжения длиной в тысячи километров и вторичное использование сырья для мятежа – так называемых беглых.
Александр Лукашенко:
Польша ну просто трепещет. Просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и из ядерных арсеналов Германии. Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов. Все советское и что у них было польское сплавили в Украину, утилизировали, а перевооружаются самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Беларуси? Полночи, и они будут там.
Мы это видим, поэтому это нас не должно успокаивать. Соединенные Штаты и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут легализовывать наших беглых как политическую силу. Существенно нарастить поддержку деструктивных элементов планируют, обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия второго фронта.
Западной границе. Помните, я вас предупреждал еще в начале этой специальной военной операции? Когда я говорил, что мы не позволим стрелять в спину русским. Это так образно было сказано, чтобы вы запомнили, но я тогда видел, что для нас самое опасное направление – это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны.
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