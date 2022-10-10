Лукашенко о ситуации на границе: России сейчас не до этого конфликта, у них хватает проблем

Стоит сразу сказать, чтобы не было лишних домыслов: провести встречу договорились еще неделю назад в Центре стратегического управления Минобороны. Безусловно, детально обсуждать вопросы безопасности и принимать конкретные решения вынуждает складывающаяся обстановка у рубежей. Она по-прежнему остается напряженной. НАТО и ряд стран Европы, не скрывая, рассматривают варианты возможной агрессии против нашей страны. Планы западных политиков известны, но Беларусь никогда не позиционировала себя страной-агрессором. Решать проблемы намерены исключительно мирным путем. Но, если на такой диалог настроены не все, то в сценарии развития событий все же будет прописан достойный ответ противнику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель, она остается с давних времен – втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью. Более того, вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси.

Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия, в том числе и военные, чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси. Не стану скрывать, вы заметили, что в Питере после неформального саммита СНГ с президентом России один на один вели диалог. В результате мы договорились.

В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. При этом, Виктор Геннадьевич, я хочу, чтобы вы имели в виду, России сейчас не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки.