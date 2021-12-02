Макей: соседние с Беларусью страны нарушили с десяток договоров и конвенций, международной реакции ноль. Как это понимать?

Политическое высокомерие попирает международное право. Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой «крепости Европа». Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы. Вместо общения – сплошные угрозы и обвинения. Владимир Макей также обратил внимание: «Будущее развитие континента все более определяет логика санкционного противостояния. При этом она хитро упакована в чудовищные лживые фразы о том, что санкции несут добро простым людям и укрепляют суверенитет государства. Беларусь наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций. Наказывают лишь за то, что мы показали темную сторону европейской демократии».

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Наши западные партнеры обучают Беларусь своей идеальной версией демократии, однако когда речь заходит об их собственных политических или экономических интересах, то предпочитают демократию другую, для домашнего пользования. Соседние с Беларусью страны только за последние два месяца прямым образом нарушили с десяток основополагающих международных договоров и конвенций. Международной реакции ноль. Как это понимать? Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем? Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Беларусь готова и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в ОБСЕ. Мы будем готовы приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе. Подытоживая, хочу сказать, что истина – в каждом из нас. И правда тоже – в каждом из нас. Вопрос в том, хватит ли у всех нас мудрости примирить эти правды.

Владимир Макей провел встречу и с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, подтвердив открытость и готовность белорусской стороны к выстраиванию продуктивного сотрудничества.