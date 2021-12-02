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Владимир Макей в ОБСЕ: кто аплодировал падению Берлинской стены, приветствует возведение новых заграждений

02 декабря 2021 18:21
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Новости Беларуси. Множатся попытки подорвать хрупкую архитектуру европейской безопасности. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Беларуси, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей в ОБСЕ: кто аплодировал падению Берлинской стены, приветствует возведение новых заграждений-1

По словам Владимира Макея, на подобных ежегодных встречах привычно звучат заявления о единстве в стремлении добиться всеобъемлющей безопасности в Евразийско-атлантическом регионе. На деле же лишь растет недоверие. Политическое высокомерие попирает международное право. Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой «крепости Европа». Глава белорусской дипломатии также отметил, что прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы. Те, кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений. Вместо общения сплошные угрозы и обвинения, подчеркнул Владимир Макей.

Владимир Макей в ОБСЕ: кто аплодировал падению Берлинской стены, приветствует возведение новых заграждений-4

На полях Саммита глав МИД ОБСЕ Владимир Макей провел и ряд двусторонних встреч. Одна из них с министром иностранных дел Венгрии. В центре внимания – перспективы сотрудничества, подходы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Также состоялись переговоры с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ и с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека этой европейской организации.

# Международная политика # Владимир Макей # Петер Сийярто # Маттео Мекаччи # Роберто Монтелла # Фотофакт

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