Владимир Макей в ОБСЕ: кто аплодировал падению Берлинской стены, приветствует возведение новых заграждений

Новости Беларуси. Множатся попытки подорвать хрупкую архитектуру европейской безопасности. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Беларуси, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Владимира Макея, на подобных ежегодных встречах привычно звучат заявления о единстве в стремлении добиться всеобъемлющей безопасности в Евразийско-атлантическом регионе. На деле же лишь растет недоверие. Политическое высокомерие попирает международное право. Западные политики уже напрямую говорят о строительстве новой «крепости Европа». Глава белорусской дипломатии также отметил, что прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы. Те, кто аплодировал падению Берлинской стены, сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений. Вместо общения сплошные угрозы и обвинения, подчеркнул Владимир Макей.