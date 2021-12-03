МИД Беларуси выступил с резким заявлением по поводу новых санкций от Великобритании, США и Канады

Новости Беларуси. МИД Беларуси выступил с резким заявлением по поводу новых ограничительных мер, введенных Великобританией, США и Канадой против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их цель – экономическое удушение, максимальное усложнение и ухудшение жизни белорусов.

Екатерина Забенько, СТВ:

Незаконные санкции наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы – говорится в документе. Наспех состряпанные псевдоаргументы о «подрыве мира и безопасности в Европе» и тем более об «эксплуатации уязвимых мигрантов» абсолютно несостоятельны. МИД также подчеркнул: на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры.