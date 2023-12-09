Александр Лукашенко с официальным визитом в Экваториальной Гвинее. Только что мы получили первые кадры личной встречи лидеров. Президенты уже успели обменяться некоторыми заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи. Реагируя на слова своего коллеги о том, что эта страна небольшая по размерам, наш Президент справедливо подчеркнул ее огромные возможности.