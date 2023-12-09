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Лукашенко: Беларусь видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи

09 декабря 2023 17:36
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Александр Лукашенко с официальным визитом в Экваториальной Гвинее. Только что мы получили первые кадры личной встречи лидеров. Президенты уже успели обменяться некоторыми заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи-1

Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи. Реагируя на слова своего коллеги о том, что эта страна небольшая по размерам, наш Президент справедливо подчеркнул ее огромные возможности.

Лукашенко: Беларусь видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи-4

Глава белорусского государства считает, что Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить. В свою очередь наша страна готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров. Как известно, с открытием в середине 1990-х месторождений нефти экономика африканского государства претерпела кардинальные изменения. Ранее она носила аграрно-сырьевой характер, а теперь свыше 90 % доходов госбюджета формируют доходы от нефтегазодобывающего сектора.

Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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