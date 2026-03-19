Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный трагедии в Хатыни

В преддверии 22 марта – даты, которая в Беларуси является символом памяти обо всех сожженных деревнях, во всех школах страны сегодня прошел единый урок, посвященный Хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии 22 марта – даты, которая в Беларуси является символом памяти обо всех сожженных деревнях, во всех школах страны сегодня прошел единый урок, посвященный Хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в брестской 14-й школе старшеклассники подготовили для сверстников глубокий экскурс в историю. Демонстрировали редкие документальные кадры и пронзительные воспоминания Иосифа Каминского, единственного выжившего в пекле Хатыни.
Михаил Татуйко, учащийся 11 класса Средней школы № 14 имени Е.М. Фомина Бреста:
Нам нужно помнить, что происходило в годы Великой Отечественной войны, чтобы не допустить таких событий в будущем. Мы видели, к чему привел фашизм, нацизм, и мы видим, что это ужасная идеология, которая несет в себе только смерть, страдания людей. Мы должны защитить нашу Родину.
Хатынь – символ трагедии сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны, которых в Беларуси насчитывается уже 290. Установление фактов прошлого продолжается. В Верховном суде рассматривают уже седьмое дело по факту геноцида белорусского народа.