Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный трагедии в Хатыни

В преддверии 22 марта – даты, которая в Беларуси является символом памяти обо всех сожженных деревнях, во всех школах страны сегодня прошел единый урок, посвященный Хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в брестской 14-й школе старшеклассники подготовили для сверстников глубокий экскурс в историю. Демонстрировали редкие документальные кадры и пронзительные воспоминания Иосифа Каминского, единственного выжившего в пекле Хатыни.

Михаил Татуйко, учащийся 11 класса Средней школы № 14 имени Е.М. Фомина Бреста:

Нам нужно помнить, что происходило в годы Великой Отечественной войны, чтобы не допустить таких событий в будущем. Мы видели, к чему привел фашизм, нацизм, и мы видим, что это ужасная идеология, которая несет в себе только смерть, страдания людей. Мы должны защитить нашу Родину.