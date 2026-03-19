Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования

Событие, которое позволяет оценить ход реализации государственных программ и эффективность регионального развития. В Беларуси 19 марта прошел Единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В трудовых коллективах обсуждали экономические показатели, модернизацию социальной инфраструктуры и планы на текущую пятилетку. Подобный диалог – не только инструмент донесения объективной информации до граждан, но и площадка для обратной связи, когда мнение людей учитывается при принятии решений. Как прошли встречи в разных регионах страны – в материале Галины Буро.

180 метров плит перекрытия в день выпускают на Лидском заводе железобетонных изделий. Темпы производства наращивают с каждым годом – на стройматериалы очередь из покупателей. Только успевай отгружать. Андрей Бичель, директор предприятия по производству железобетонных изделий Лиды:

В прошлом году мы уже нарастили объемы. Нам этого недостаточно, мы еще много продаем. В декабре нам подписали проект «Региональная инициатива», благодаря ей мы получили кредит на 10 лет.

Развитие строительной отрасли – одно из приоритетных направлений на текущую пятилетку. Работники завода ЖБИ готовы вносить свою лепту. О современных подходах к развитию регионов говорили в рамках Единого дня информирования.

Кирилл Костюткин, заместитель директора предприятия по производству железобетонных изделий Лиды:

Министр, когда выступил, назвал цифры на 2026 год по строительству жилья, и они немаленькие. Очень стало приятно, что мы в этом будем очень полезны.

В Лиде – крупном райцентре страны – в промышленном комплексе за полгода рост товарооборота составил почти 108 %. Половину продукции предприятия отправляют на экспорт. Но не только экономика, еще и социальная инфраструктура – слагаемые сильных регионов. По итогам прошлого года в стране построено более 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей Беларуси:

Выполняем поручение Президента, данное еще в 2012 году – наращивать объемы возведения арендного жилья. Это действительно обоснованное прогрессивное решение, своевременное, прежде всего для тех специалистов, в которых мы остро нуждаемся. После зимы и снижения темпов из-за мороза работы в строительной отрасли ускорят по всем направлениям – поручение премьер-министра.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Мы понимаем прекрасно, что нам надо наверстать то отставание, которое мы имеем, и, конечно, показать не просто рост, а экономически слаженную работу, которая позволит нам четко войти в те показатели, которые доведены всему строительному комплексу.