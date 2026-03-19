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Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования

19 марта 2026 16:54
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Событие, которое позволяет оценить ход реализации государственных программ и эффективность регионального развития. В Беларуси 19 марта прошел Единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трудовых коллективах обсуждали экономические показатели, модернизацию социальной инфраструктуры и планы на текущую пятилетку. Подобный диалог – не только инструмент донесения объективной информации до граждан, но и площадка для обратной связи, когда мнение людей учитывается при принятии решений. 

Как прошли встречи в разных регионах страны – в материале Галины Буро.

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-2

180 метров плит перекрытия в день выпускают на Лидском заводе железобетонных изделий. Темпы производства наращивают с каждым годом – на стройматериалы очередь из покупателей. Только успевай отгружать. 

Андрей Бичель, директор предприятия по производству железобетонных изделий Лиды:
В прошлом году мы уже нарастили объемы. Нам этого недостаточно, мы еще много продаем. В декабре нам подписали проект «Региональная инициатива», благодаря ей мы получили кредит на 10 лет.

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-4

Развитие строительной отрасли – одно из приоритетных направлений на текущую пятилетку. Работники завода ЖБИ готовы вносить свою лепту. О современных подходах к развитию регионов говорили в рамках Единого дня информирования. 

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-6

Кирилл Костюткин, заместитель директора предприятия по производству железобетонных изделий Лиды:
Министр, когда выступил, назвал цифры на 2026 год по строительству жилья, и они немаленькие. Очень стало приятно, что мы в этом будем очень полезны.

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-8

В Лиде – крупном райцентре страны – в промышленном комплексе за полгода рост товарооборота составил почти 108 %. Половину продукции предприятия отправляют на экспорт. Но не только экономика, еще и социальная инфраструктура – слагаемые сильных регионов. По итогам прошлого года в стране построено более 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-10

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей Беларуси:
Выполняем поручение Президента, данное еще в 2012 году – наращивать объемы возведения арендного жилья. Это действительно обоснованное прогрессивное решение, своевременное, прежде всего для тех специалистов, в которых мы остро нуждаемся.

После зимы и снижения темпов из-за мороза работы в строительной отрасли ускорят по всем направлениям – поручение премьер-министра. 

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-12

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Мы понимаем прекрасно, что нам надо наверстать то отставание, которое мы имеем, и, конечно, показать не просто рост, а экономически слаженную работу, которая позволит нам четко войти в те показатели, которые доведены всему строительному комплексу.

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования-14

Встречи в рамках Единого дня информирования прошли по всей стране. Задача – донести до трудовых коллективов объективную информацию о достижениях страны и планах. Сильные регионы – это один из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси.

Подробнее смотрите в видео.

# Анатолий Ничкасов # Александр Студнев # Строительство

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