Посол Экваториальной Гвинеи: Беларусь может получить большую пользу от наших двусторонних отношений

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, это первый визит белорусского лидера в Центральную Африку, несмотря на то, что страны не один десяток лет развивают политический диалог и торговлю. Но сегодня для партнеров особое время – время больших возможностей. Африка открыта для тесного и долгосрочного сотрудничества, а Беларусь в свою очередь нацелена на его активное расширение. В Малабо работает съемочная группа СТВ. Подробности встречи на высшем уровне расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Этот визит с точки зрения «договорились – реализовали», как и в целом отношения между Беларусью и Экваториальной Гвинеей, носит динамичный, но вместе с тем поступательный характер. Всего лишь за последние полгода сначала визит министра иностранных дел сюда, после в сентябре переговоры лидеров двух стран в Минске, где наметили абсолютно новые векторы сотрудничества, после краткая встреча Александра Лукашенко и его коллеги на саммите в Дубае. И вот уже сегодня Президента нашей страны встречают здесь, в Малабо. Понятно, что основная часть переговоров проходит в официальной резиденции, здесь, во Дворце народов. Но вместе с тем, как водится, работа началась прямо в аэропорту.

Экваториальную Гвинею называют самой закрытой страной Африки. Оттого к этому визиту и всем деталям приковано такое внимание. Страна обладает крупными залежами нефти и газа. Сегодня председательствует в ОПЕК. По уровню влияния в Африке может сравниться с ОАЭ в арабском мире. Александра Лукашенко встречал вице-президент страны, он же сын Теодоро Мбасого. Так что прием действительно домашний. Но размашистый. Все атрибуты местного колорита, танцы и музыка.

Дорога из аэропорта к месту встречи увешана белорусскими флагами. Последние приготовления завершались за считаные минуты до прилета белорусского борта номер 1. В общем, нас здесь ждали. И это чувствуется.

Лусиано Айекаба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Экваториальной Гвинеи в России и Беларуси по совместительству:

В мире надо иметь друзей, а не врагов. И особенно важно – надо иметь близких друзей. Беларусь – наш дружественный партнер. Важно развивать наши двусторонние отношения быстрыми темпами. Страны могут быть очень полезны друг другу. Беларусь имеет большой потенциал в сельском хозяйстве, здравоохранении, науке. Все это нам нужно. Ко всему, это позволит нам быть полностью независимой и развитой страной. Беларусь же в свою очередь тоже может получить большую пользу от наших двусторонних отношений.

Свою зависимость Экваториальная Гвинея очень сильно ощутила в пандемийном 2020-м. Даже после официального освобождения от испанской экспансии об этом не особо задумывались – все необходимое можно было купить. Когда же мир закрылся на локдаун и даже внутри союзов стало понятно, что теперь каждый сам за себя, в Экваториальной Гвинее столкнулись с тем, что свои деньги и ресурсы они могут оставить себе: продовольствие, лекарства и прочие необходимые вещи им никто не поставит. И это при том, что в Экваториальной Гвинее 99,9 % продукции импортные. Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития. Подробности. Дворец народов расположен в центре Малабо. И это, пожалуй, одно из самых ярких зданий в округе. Отсюда открывается вид на порт, пусть небольшой, но переваливающий грузы. Это к вопросу об экономике.