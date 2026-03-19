Зеленский пожаловался лидерам ЕС на недостаточное давление на РФ

Глава Украины Владимир Зеленский подверг критике ЕС и США за то, что они не оказывают достаточного давления на Россию, и заявил, что новый пакет санкций Евросоюза фактически застрял на месте. Об этом пишет РИА Новости.

Он также высказал недовольство смягчением ограничений со стороны США и заметил, что пакет помощи Украине на сумму 90 млрд евро не реализуется уже в течение нескольких месяцев, при этом сроки его выделения не предвидятся.

Ранее американский президент указал на нежелание Зеленского идти на компромисс, подчеркнув, что достичь соглашения с ним сложнее, чем с российской стороной.

В Кремле, в свою очередь, объявили о готовности к переговорам и отметили благоприятную обстановку на линии фронта.

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