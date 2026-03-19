«Судьба подарила счастье жить» – в «Хатыни» открылась выставка, посвященная выжившим жителям деревни

«Судьба подарила счастье жить...» – в музее мемориального комплекса «Хатынь» открылась выставка, посвященная выжившим жителям деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На неделе в стране проходят памятные мероприятия, приуроченные Дню памяти сожженных деревень. Он установлен в дату, когда с карты Беларуси исчез небольшой населенный пункт, а с ним и 149 мирных жителей. Во всех школах 19 марта состоялся Единый урок о страшных событиях времен Великой Отечественной. Юные белорусы стали и первыми посетителями открывшейся выставки.

Ольга Масловская, корреспондент:

Выставка «Судьба подарила счастье жить...» – дань памяти людям, которые стали свидетелями страшной трагедии. 22 марта Беларусь отметит 83-ю годовщину расправы над Хатынью и ее жителями.

В центре внимания экспозиции – судьбы очевидцев огненной казни, чья жизнь стала воплощением силы духа и стойкости. На витринах черно-белые фотографии, уникальные материалы и документы из личных архивов этих людей. На протяжении всей жизни они делились своими воспоминаниями, передавая правду о трагедии следующим поколениям. Верховный Суд Беларуси приступил к рассмотрению дела обвиняемого в геноциде Гецявичюса. Читайте здесь.

Анна Папко, заместитель директора мемориального комплекса «Хатынь»:

Когда погибали люди в таком количестве, когда погибали мирные жители, для человека, который потерял всех родных и близких, не так важно было, кто именно был по ту сторону баррикад. Это были враги, которые воевали с безоружными стариками, женщинами и детьми.