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На депутата Рады Безуглую завели уголовное дело в Украине о госизмене

19 марта 2026 17:08
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На депутата Рады Безуглую завели уголовное дело в Украине о госизмене-0

Генеральная прокуратура Украины открыла дело о государственной измене в отношении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой. Об этом сообщил депутат Сергей Тарута, добавив, что следователи проверяют, могли ли ее публичные заявления нанести ущерб украинским Вооруженным силам, пишет ТАСС.

По его словам, это касается в частности постов в соцсетях о ситуации в районе Угледара, вследствие которых Вооруженные силы Украины могли понести потери.

Ранее Безуглая подвергла критике закон, предоставляющий отсрочку от призыва молодым контрактникам, призывала к отставке нескольких чиновников и требовала увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а также указала на проблемы в управлении войсками и мобилизации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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