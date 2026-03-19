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На Минской книжной выставке-ярмарке проходит День Кыргызстана

19 марта 2026 17:07
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На фоне стремительной цифровизации и борьбы за внимание аудитории книга остается важным инструментом формирования мышления и культурной идентичности. Интерес к чтению не ослабевает, и это наглядно подтверждает 33-я Минская международная книжная выставка-ярмарка, собирая тысячи посетителей каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум становится не просто площадкой продаж, а пространством смыслов и идей. Сегодня в центре обсуждения – как адаптировать книжную индустрию к новым условиям: от продвижения через маркетплейсы до поиска эффективных форматов, способных заинтересовать молодежь. Речь идет и о цифровых решениях – электронных и аудиокнигах, которые все активнее конкурируют за внимание аудитории.

Экспозиция этого года проходит под знаком 35-летия СНГ, и это задает особый вектор культурного диалога. Для стран-участниц выставка в Минске становится точкой притяжения и обмена. Беларусь, в свою очередь, демонстрирует высокий читательский потенциал. Так, Гомельская область по итогам прошлого года признана самой читающей в стране – и сегодня регион представил собственные литературные проекты.

XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта.

Сегодня на форуме День Кыргызстана. Делегация из Бишкека представила как классические произведения, так и современные издания, многие из которых впервые вышли на белорусский рынок. Символично, что именно кыргызский эпос «Манас» – один из самых масштабных в мировой литературе – включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. К слову, между Беларусью и Кыргызстаном давняя литературная связь.

На Минской книжной выставке-ярмарке проходит День Кыргызстана-2

Аскар Медетов, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, литературовед:
Классики белорусской литературы, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Кулешов, произведения Василя Быкова – на кыргызский язык переведен. Произведения современных писателей тоже переводятся на белорусский язык и одновременно на кыргызский язык. Культурные литературные связи продолжаются. 

Отдельное внимание на выставке уделено роли женщины в науке и культуре. Специальная экспозиция, подготовленная при участии Белорусского союза женщин и Национальной академии наук, объединила научные труды и исследования отечественных авторов.

На Минской книжной выставке-ярмарке проходит День Кыргызстана-4

Юлия Кочурко, начальник управления научно-организационной и правовой работы аппарата НАН Беларуси:
В белорусской науке более 50 % – это женщины. Это кандидаты наук, доктора наук, члены-корреспонденты и академики Национальной академии наук Беларуси. Именно женщины. Мы представляем различные издания, это прежде всего экономические издания, в том числе демография в нашей республике, будут представлены медицинские. 

Ознакомиться с новинками книгоиздания можно до 22 марта. В этом году на форуме представлены около 500 экспонентов из более чем 20 стран. Минская книжная выставка вновь подтверждает: интерес к чтению сохраняется, приобретая все более широкую аудиторию.

# Выставка # Книги

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