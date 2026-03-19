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«Живые завидовали мертвым». В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти

19 марта 2026 17:01
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На защите исторической правды и памяти о жертвах фашизма. Ровно 82 года назад, в ночь на 19 марта 1944-го, советские войска освободили Лагерь смерти Озаричи – место, где земля до сих пор хранит следы одной из самых страшных трагедий тех лет. По традиции в мемориальном комплексе сегодня состоялся митинг-реквием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Живые завидовали мертвым». В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти-2

Почтить память невинных жертв на скорбном месте собрались представители власти, трудовых коллективов, молодежь. В одном строю, сжимая ладони уже внуков и правнуков – сегодня были и свидетели страшных событий, которые развернулись в Озаричах 82 года назад. 

«Живые завидовали мертвым». В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти-4

Дмитрий Периявец, бывший узник Озаричского лагеря смерти:
Живые завидовали мертвым, потому что дальнейшая жизнь была хуже того света.

«Живые завидовали мертвым». В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти-6

Матвей Котельников, учащийся Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко:
Бабушка рассказывала, какие были над ними мщения, как над ними издевались. Я не хочу, чтобы было такое в наше светлое мирное время.

«Живые завидовали мертвым». В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти-8

Острота событий стирается во времени, но то, что произошло весной 44-го в болотах Полесья, навсегда вписано в белорусскую историю. Тогда под открытым небом без пищи и укрытия нацисты удерживали мирных жителей – стариков, женщин и детей. 

За 10 дней от голода, холода и тифа погибли более 20 тысяч человек. Озаричи стали символом нечеловеческих страданий и горьким напоминанием о цене, которую народ заплатил за Победу. 

# Великая Отечественная война # История

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