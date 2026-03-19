Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул

Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что до добрых отношений Президента Лукашенко и Президента Трампа, то приглашение на заседание Совета мира получено.

Джон Коул, спецпосланник США:

Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира.

Но есть ощущение, что прежде чем общаться на полях саммитов, лидерам есть что обсудить тет-а-тет.

– Стоит ли ожидать в какой-то краткосрочной перспективе телефонного разговора или любого другого прямого двустороннего контакта Президента Лукашенко и Трампа?

– Да.