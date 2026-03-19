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Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул

19 марта 2026 17:08
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Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул-2

Что до добрых отношений Президента Лукашенко и Президента Трампа, то приглашение на заседание Совета мира получено.

Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул-4

Джон Коул, спецпосланник США:
Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира.

Но есть ощущение, что прежде чем общаться на полях саммитов, лидерам есть что обсудить тет-а-тет. 

– Стоит ли ожидать в какой-то краткосрочной перспективе телефонного разговора или любого другого прямого двустороннего контакта Президента Лукашенко и Трампа? 
– Да. 

Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул-6

И прибавить нечего. Белорусско-американские отношения развиваются в понятном ключе. Правда, влиться в эту историю желающих много. Но Джон Коул и тут дал ответ однозначный.

Когда вы приезжаете сюда, в Минск, влияет ли на вас кто-то, кроме двух президентов? 

Джон Коул:
Я работаю с Президентом Трампом и Президентом Лукашенко. Я знаю, что эти люди там где-то существуют. Я знаю, что они всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью средств массовой информации. На меня это никакого влияния не оказывает, никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от Президента Трампа в данном случае, я не получаю.

США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.

# Беларусь-США # Международное сотрудничество

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