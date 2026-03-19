Лукашенко подтвердил, что примет участие в одном из заседаний Совета мира – Коул
Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что до добрых отношений Президента Лукашенко и Президента Трампа, то приглашение на заседание Совета мира получено.
Джон Коул, спецпосланник США:
Президент Трамп пригласил Президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира.
Но есть ощущение, что прежде чем общаться на полях саммитов, лидерам есть что обсудить тет-а-тет.
– Стоит ли ожидать в какой-то краткосрочной перспективе телефонного разговора или любого другого прямого двустороннего контакта Президента Лукашенко и Трампа?
– Да.
И прибавить нечего. Белорусско-американские отношения развиваются в понятном ключе. Правда, влиться в эту историю желающих много. Но Джон Коул и тут дал ответ однозначный.
Когда вы приезжаете сюда, в Минск, влияет ли на вас кто-то, кроме двух президентов?
Джон Коул:
Я работаю с Президентом Трампом и Президентом Лукашенко. Я знаю, что эти люди там где-то существуют. Я знаю, что они всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью средств массовой информации. На меня это никакого влияния не оказывает, никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от Президента Трампа в данном случае, я не получаю.
США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.