Александр Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы подписали документы, договорились о 74 конкретных проектах

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране.

Накануне в Малабо лидеры стран провели переговоры. Один на один Александр Лукашенко и Теодоро Обианг Нгема Мбасого общались без малого полтора часа. Что еще раз подтверждает взаимный интерес во взаимодействии Беларуси и Экваториальной Гвинеи. За последние полгода страны совершили впечатляющий рывок. Ведь сегодня для партнеров особое время – время больших возможностей. Африка открыта для тесного и долгосрочного сотрудничества, а Беларусь в свою очередь нацелена на его активное расширение.

После разговора тет-а-тет к лидерам присоединились делегации. В составе белорусской – министры, руководители предприятий. Во время обсуждений в большом кругу Александр Лукашенко отметил важный факт: Беларусь не собирается наживаться за счет сотрудничества с Экваториальной Гвинеей, а готова помочь необходимыми технологиями и подготовкой кадров.

Что касается конкретных результатов встречи на высшем уровне в Малабо, то ими стало подписание дорожной карты сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи до 2026 года. Документ охватывает 15 ключевых направлений взаимодействия, включая кооперационные проекты, поставки белорусской техники, сельхозсферу, здравоохранение, фармацевтику.

После теплого и, стоит обязательно отметить, колоритного приема (кадры встречи нашего Президента в аэропорту запомнятся надолго) прошел официальный прием от имени Президента Экваториальной Гвинеи в честь белорусского лидера. Александр Лукашенко выступил с речью. Глава государства отметил, что пришло время Африки и это прекрасно все понимают. А с учетом передела мира и тянущегося шлейфа проблем устоять в одиночку сложно. Потому, чтобы не упасть, во-первых, важно быть ближе друг к другу, а во-вторых, работать дружно и слаженно.