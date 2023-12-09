Студенты из Экваториальной Гвинеи смогут учиться в белорусских медицинских вузах – Пиневич

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на сегодняшней встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяин эту идею поддержал. Главы государств общались за закрытыми дверями больше часа, невзирая на план и протокол. Но очень много предстоит выстраивать фактически с нуля. Это хорошо понятно на примере сферы здравоохранения. Привычной нам системы оказания медицинской помощи нет. Вообще нет. По очень приблизительным данным, около 20 % новорожденных умирает. Беларусь может и хочет помочь. Начиная с подготовки кадров, заканчивая лекарствами.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Они, конечно, нуждаются в наших специалистах, потому что у них есть целый ряд комплексов и зданий медицинских, которые были построены, относительно введены в эксплуатацию, но не функционируют, исходя из банальных вещей: нет медицинских кадров, в том числе специалистов, которые могут обслуживать данный медицинский комплекс. Это первое. И мы, безусловно, в этом им поможем. И прорабатываем эти вопросы.

Второе – как и для нас, это важно – системная подготовка кадров. Начиная с того, что в их медицинских школах, медицинских факультетах поможем в организации образовательного процесса. Но, прежде всего, мы приглашаем их на обучение в наши вузы. Потому что стандарты нашего медицинского образования достаточно высоки. С тем, что просто-напросто скопировать их здесь невозможно. Повторюсь: основная база обучения будет находиться в Беларуси. Но затем мы, безусловно, подставим плечо и здесь. Третий момент заключается в том, что наши специалисты будут лечить, безусловно, по нашим медицинским протоколам, будут лечить с использованием наших лекарственных препараторов и изделий медназначения. И наши гвинейские коллеги хотят, чтобы с этих опорных точек, через которые мы зайдем сюда, распространить в том числе поставки лекарств, изделий медназначения в целом на Экваториальную Гвинею и, возможно, на регион Центральной Африки.

Читайте также:

Лукашенко: Экваториальная Гвинея не должна импортировать то, что может производить сама

Посол Экваториальной Гвинеи: Беларусь может получить большую пользу от наших двусторонних отношений

Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития