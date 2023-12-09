Лукашенко находится в Экваториальной Гвинее с официальным визитом

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Посещение африканской страны Президент анонсировал еще в конце октября на встрече с министром иностранных дел этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Посещение африканской страны Президент анонсировал еще в конце октября на встрече с министром иностранных дел этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти переговоры во Дворце Независимости стали закономерным продолжением укрепления сотрудничества двух стран, импульс которому в том числе придал и недавний визит в Минск Президента Экваториальной Гвинеи. Общались лидеры и на недавно прошедшем саммите в Дубае.
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Разговор о сотрудничестве начался сразу по прилете Президента. В аэропорту Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Экваториальной Гвинеи, он же сын лидера этой страны. Стоит отметить, что главу белорусского государства встречали не только официальные лица, но и многочисленные местные жители, творческие коллективы. Впрочем, такие колоритные приемы – африканская традиция.
Что касается переговоров на высшем уровне, сейчас они проходят во Дворце народа. Буквально несколько минут назад завершилась торжественная часть – церемония официальной встречи президентов. После чего Александр Лукашенко и Теодоро Обианг Нгема Мбасого приступили к общению в формате один на один. После к ним присоединятся делегации. В составе белорусской – министры, руководители предприятий. По завершении переговоров запланировано подписание дорожной карты сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи до 2026 года. В общей сложности речь о более чем 70 совместных мероприятиях в 15 областях: сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, спорт и туризм.