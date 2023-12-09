Лукашенко находится в Экваториальной Гвинее с официальным визитом

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Посещение африканской страны Президент анонсировал еще в конце октября на встрече с министром иностранных дел этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти переговоры во Дворце Независимости стали закономерным продолжением укрепления сотрудничества двух стран, импульс которому в том числе придал и недавний визит в Минск Президента Экваториальной Гвинеи. Общались лидеры и на недавно прошедшем саммите в Дубае. Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития.

Разговор о сотрудничестве начался сразу по прилете Президента. В аэропорту Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Экваториальной Гвинеи, он же сын лидера этой страны. Стоит отметить, что главу белорусского государства встречали не только официальные лица, но и многочисленные местные жители, творческие коллективы. Впрочем, такие колоритные приемы – африканская традиция.