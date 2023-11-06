Лукашенко уверен в восстановлении отношений с Прибалтикой и Польшей
30-летие дипломатических отношений Беларусь и Китай встретили с 140-кратным увеличением товарооборота. Однако не все страны выбирают мирное сосуществование и укрепление торгово-экономических связей. Евросоюз (за редким исключением) вешает на нашу страну ярлык агрессора. Примечательно, но чаще всего этим занимаются ближайшие соседи: Польша и Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вильнюс не упустил момент: когда белорусы искренне радовались введению БелАЭС в эксплуатацию в полной готовности, прислали ноту протеста. Впрочем, подобных нот была не одна и не две. Уже на старте строительства атомной станции Литва возмущалась. Но не потому, что беспокоилась за безопасность, причина в том, что БелАЭС создавала конкуренцию на рынке электроэнергии. Свою станцию (Игналинскую) Литва закрыла, пойдя на поводу у Брюсселя. Тарифы для потребителей выросли, а государству пришлось еще и тратиться на консервацию АЭС.
Лукашенко: «И с Литвой мы восстановим отношения, и с Польшей – они никуда не денутся!»
Поведение литовских властей – результат политики Вашингтона. Поменяется наполнение Белого дома, сменится и риторика Европы. Пока же в ЕС звучат сомнительные идеи. В то время как в Минске проводят международную конференцию по безопасности, в Вильнюсе идет дискуссия о «люблинском квартете». Тоже рассматривают новую систему безопасности, но против России. Причем Украина, Молдова, Грузия и Беларусь, по мнению руководителей Литвы, тоже должны выступить в противовес России. А вот США, по идее организаторов, должны доминировать. Но такое предложение для нашей страны крайне странное. Мы не позволим стрелять своему главному союзнику в спину. Об этом Александр Лукашенко говорил еще в 2018 году. Тогда, принимая во Дворце Независимости премьер-министра Латвии, Президент четко дал понять: мы готовы выстраивать отношения с ЕС, но ни с кем не будем «дружить» против России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам просто нужно избавиться, видимо, как и другим, от чувства, что мы уж слишком зависим от нашей братской России и не способны какие-то делать шаги без оглядки. Никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу. Мы рады за вас, если у вас получается, но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна. Единственное только, прошу помнить об одном. Мы никогда не будем «дружить» с любой страной против России, как и с другими странами против Латвии. Мы хотим, чтобы здесь был мир и покой.
А ведь это было порядка пяти лет назад. Сегодня отношения внутри Союзного государства крепки как никогда. И совместное строительство БелАЭС тому доказательство. С момента первого включения энергоблоков в сеть удалось заместить более 5,5 миллиарда кубометров природного газа. Углеводородное топливо мы традиционно покупаем у России. И нельзя сказать, что наша энергетическая независимость приносит России выгоду. Но это яркая демонстрация уровня взаимоотношений.
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