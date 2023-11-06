Лукашенко уверен в восстановлении отношений с Прибалтикой и Польшей

30-летие дипломатических отношений Беларусь и Китай встретили с 140-кратным увеличением товарооборота. Однако не все страны выбирают мирное сосуществование и укрепление торгово-экономических связей. Евросоюз (за редким исключением) вешает на нашу страну ярлык агрессора. Примечательно, но чаще всего этим занимаются ближайшие соседи: Польша и Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс не упустил момент: когда белорусы искренне радовались введению БелАЭС в эксплуатацию в полной готовности, прислали ноту протеста. Впрочем, подобных нот была не одна и не две. Уже на старте строительства атомной станции Литва возмущалась. Но не потому, что беспокоилась за безопасность, причина в том, что БелАЭС создавала конкуренцию на рынке электроэнергии. Свою станцию (Игналинскую) Литва закрыла, пойдя на поводу у Брюсселя. Тарифы для потребителей выросли, а государству пришлось еще и тратиться на консервацию АЭС. Лукашенко: «И с Литвой мы восстановим отношения, и с Польшей – они никуда не денутся!»

Поведение литовских властей – результат политики Вашингтона. Поменяется наполнение Белого дома, сменится и риторика Европы. Пока же в ЕС звучат сомнительные идеи. В то время как в Минске проводят международную конференцию по безопасности, в Вильнюсе идет дискуссия о «люблинском квартете». Тоже рассматривают новую систему безопасности, но против России. Причем Украина, Молдова, Грузия и Беларусь, по мнению руководителей Литвы, тоже должны выступить в противовес России. А вот США, по идее организаторов, должны доминировать. Но такое предложение для нашей страны крайне странное. Мы не позволим стрелять своему главному союзнику в спину. Об этом Александр Лукашенко говорил еще в 2018 году. Тогда, принимая во Дворце Независимости премьер-министра Латвии, Президент четко дал понять: мы готовы выстраивать отношения с ЕС, но ни с кем не будем «дружить» против России.