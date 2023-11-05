Ласло Торочкай: Венгры не могут принять, что наша экономика будет разрушаться на благо Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Венгрия занимает особое место среди всех государств Европейского союза, когда речь идет о дальнейшей финансовой поддержке Украины. Некоторые лидеры ЕС утверждают, что эта позиция – результат личного мнения премьер-министра Виктора Орбана, однако он говорит, что такова воля большей части венгерского народа. Какой подход к Украине и к войне является основным среди граждан Венгрии?

Ласло Торочкай, член парламента Венгрии, лидер партии «Наша отчизна»:

Большая часть венгров не поддерживают Украину, потому что мы знаем, какова реальная ситуация в Украине. Мы соседи с этой страной. Когда я встречаюсь с другими людьми в Западной Европе или в других странах Европейского Союза, я всегда вижу, что они не знают, какова настоящая ситуация в Украине. Наш премьер-министр просто следует мнению большей части народа Венгрии, поскольку народ Венгрии не может принять настоящее правительство Украины и то, что наша экономика будет разрушаться на ее благо. Надежда Сасс:

Когда европейцы поймут необходимость проведения беспристрастного анализа причин этой войны? Почему никто не спрашивает Зеленского, что же не дало ему реализовать Минские договоренности? Почему его правительство подавляло языковые и культурные права национальных меньшинств, включая венгерское? Считаете ли вы, что Венгрии стоит занять лидирующую позицию в отношении усилий на то, чтобы пролить свет на причины этого кровавого конфликта?