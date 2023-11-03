Лукашенко: «И с Литвой мы восстановим отношения, и с Польшей – они никуда не денутся!»
Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны.
До литовской границы здесь рукой подать. И хотя наши границы для соседей открыты, впрочем, как и сердца, как бы пафосно это ни звучало. Многие ностальгируют по временам, когда это было хоть на первый взгляд взаимно.
Павел Маркун, учитель истории средней школы № 2 Островца:
Возможно ли восстановление дружеских отношений с поляками? И как итог: в ближайшее время у литовцев будет свои выборы. Возможен ли вариант, что литовцы, избиратели, заставят свою власть работать на интересы своего государства, а не будет плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом абсолютно не сомневаюсь. И с Литвой мы восстановим отношения, и с Польшей – они никуда не денутся. Есть основной принцип: соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от Бога, их не выбирают, они от Бога. А если ты сосед, то какое-то время – да, подойдешь к забору, камень бросишь на соседний огород, а потом соберутся и чарку вместе выпьют. Поэтому бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда. В любом месте готовы с ними сотрудничать. С ними, с Украинцами. Украина все равно будет наша! Никому эта Украина не нужна! Заварушка на Ближнем Востоке – я же предупреждал полтора года или два назад. Полтора года назад, когда война началась. Зеленскому звонил, говорю: «Володя, послушай меня, опытного человека. Не первый год, говорю, работаю. Как только где-то какая-то заварушка – про тебя забудут». И что происходит? Поэтому головой надо думать, прежде чем втягивать в ту или иную авантюру.
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