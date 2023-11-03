Лукашенко: «И с Литвой мы восстановим отношения, и с Польшей – они никуда не денутся!»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который стал для белорусов настоящим днем подарков от государства и возможностью оценить современное развитие страны. До литовской границы здесь рукой подать. И хотя наши границы для соседей открыты, впрочем, как и сердца, как бы пафосно это ни звучало. Многие ностальгируют по временам, когда это было хоть на первый взгляд взаимно.

Павел Маркун, учитель истории средней школы № 2 Островца:

Возможно ли восстановление дружеских отношений с поляками? И как итог: в ближайшее время у литовцев будет свои выборы. Возможен ли вариант, что литовцы, избиратели, заставят свою власть работать на интересы своего государства, а не будет плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя?