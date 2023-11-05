Будет ли Запад сливать Украину? Ответили Александр Скубченко и Вадим Боровик

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Александр Скубченко, украинский политолог: Я сомневаюсь, что Запад будет сливать Украину, потому что вложено много, половина чернозема уже принадлежит американским транскорпорациям, по итогу 2023 года долгов больше, чем 200 миллиардов будет. Это деньги. Для них война – это бизнес прежде всего, поэтому сливать они не будут, но у них нет сейчас возможности достичь своих целей, которые они ставили в самом начале.

Вадим Боровик, политолог:

Была задача – постепенно наращивать финансирование украинской кампании, чтобы затянуть этот конфликт, заварить нужный градус противостояния, чтобы осуществлять сдерживание ЕС, России. Украина – это инструмент в руках США. На мой взгляд, они добились определенного градуса кипения. Почему сразу не хотели? Потому что это могло вызвать очень жесткую реакцию РФ. Понимая ядерный сдерживающий потенциал, чтобы не провоцировать, как Гитлер, использовали последовательность агрессии. Постепенно доводили военную кашу до нужной температуры кипения. Сейчас они ее получили, они заложили на десятилетие вперед мину замедленного действия, в любой момент можно будет ее поджечь. Сейчас их задача – как минимум до конца политической кампании 2024 года в России эту кашу поддерживать. Для них чем дольше, тем лучше. Тлеющий конфликт. Им не нужны мощнейшие боестолкновения. Задача – поддерживать конфликт, подбрасывать поленья в этот пожар.

Надежда Сасс:

О заморозке говорят.

Вадим Боровик:

Дай бог! Нам нужна заморозка, у наших границ война, мы постоянно говорили, что надо начинать переговоры. И Европе надо включить мозги, потому что американцы филигранно всю ответственность переложат на нее.

Читайте также:

«У американцев очень многое не получается достаточно давно» – Межевич

Богодель: ШОС, БРИКС – то, чего начинают опасаться американцы

Межевич: если полагаться на саморегулирование, мы рискуем потерять человечество в целом