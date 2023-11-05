Ференц Элмеси: Европейцы не хотят поддерживать Украину после неудачного контрнаступления
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сегодня мы наблюдаем кризис западной поддержки Украины в отношении финансирования и поставок вооружений. Какова причина? Они больше не верят в победу Украины?
Ференц Элмеси, шеф-редактор европейского издания «Вышеград пост»:
Есть ряд причин. Первая из них состоит в том, что контрнаступление, которое было объявлено и реализовано, потерпело неудачу. И для многих европейских, американских сторонников поддержка оказывалась из расчета на успех контрнаступления. И тот факт, что оно потерпело неудачу – что-то надломилось в рядах поддерживающих сторон, люди больше не верят в успех. Есть еще один фактор, который является очень важным. Это тот факт, что инфляция очень высока. Европа обрубила связи с Россией и внезапно прекратила покупать газ и нефть у нее. Мы все еще покупаем, но уже неофициально. И мы платим за это намного больше. И это усугубляет проблему. И все накапливается и усугубляет политическую ситуацию, которая уже достаточно сложна, с ней сложно справиться политикам в долгосрочной перспективе. Люди недовольны, приходится больше платить за еду, тем не менее мы поддерживаем Украину. И Украина так далеко, и они не чувствуют с ней никакой связи, особенно в такие времена, когда тяжело даже еду купить некоторым людям. Поддержка какой-то зарубежной страны кажется неразумным решением.
Надежда Сасс:
Венгрия не может противиться давлению глобалистов в одиночестве. Сейчас у нас есть новое правительство в Словакии. Какие другие государства могли бы примкнуть к мирной коалиции в Европе?
Ференц Элмеси:
На настоящий момент я не вижу возможности такого. Даже из имеющихся правительств в нескольких европейских странах, возможно, будет наблюдаться некоторый сдвиг в течение нескольких ближайших месяцев (возможно, ближайших лет) ввиду необходимости смены позиции. Если это продлится слишком долго, если инфляция и другие проблемы усугубятся в ближайшие месяцы, то некоторые лидеры могут изменить свою позицию по поводу Украины и перейти на поддержку пути мирных переговоров и прекращения огня. В противном случае лишь Венгрия будет той страной, которая с первого дня призывает к диалогу. Это именно та причина, по которой наш министр иностранных дел приезжал в Минск на прошлой неделе, он призывал к немедленному прекращению огня. Это очень важно для венгерской экономики. Мы находимся в очень тяжелой ситуации, и это для нас очень плохо. Венгрия – это часть очень крупного альянса, мы не можем сами принимать решение независимо от остальных. Но мы видим. Что ситуация катастрофическая, это не то, за что голосовал народ Венгрии.
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