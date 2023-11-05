Ференц Элмеси: Европейцы не хотят поддерживать Украину после неудачного контрнаступления

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня мы наблюдаем кризис западной поддержки Украины в отношении финансирования и поставок вооружений. Какова причина? Они больше не верят в победу Украины?

Ференц Элмеси, шеф-редактор европейского издания «Вышеград пост»:

Есть ряд причин. Первая из них состоит в том, что контрнаступление, которое было объявлено и реализовано, потерпело неудачу. И для многих европейских, американских сторонников поддержка оказывалась из расчета на успех контрнаступления. И тот факт, что оно потерпело неудачу – что-то надломилось в рядах поддерживающих сторон, люди больше не верят в успех. Есть еще один фактор, который является очень важным. Это тот факт, что инфляция очень высока. Европа обрубила связи с Россией и внезапно прекратила покупать газ и нефть у нее. Мы все еще покупаем, но уже неофициально. И мы платим за это намного больше. И это усугубляет проблему. И все накапливается и усугубляет политическую ситуацию, которая уже достаточно сложна, с ней сложно справиться политикам в долгосрочной перспективе. Люди недовольны, приходится больше платить за еду, тем не менее мы поддерживаем Украину. И Украина так далеко, и они не чувствуют с ней никакой связи, особенно в такие времена, когда тяжело даже еду купить некоторым людям. Поддержка какой-то зарубежной страны кажется неразумным решением. Надежда Сасс:

Венгрия не может противиться давлению глобалистов в одиночестве. Сейчас у нас есть новое правительство в Словакии. Какие другие государства могли бы примкнуть к мирной коалиции в Европе?