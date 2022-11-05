Лукашенко: «Скоро вы увидите, что стояло за этой пандемией»

«Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в эфире СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С чего начинается Родина? Со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. И в памяти сразу кадры фильма «Офицеры». Это не просто слова, не просто идеология. Это в самом сердце. Даже по своей сути кровавые события революции наша славянская мысль романтизировала. Оставила в массовой памяти не террор, а БАМ, полет Гагарина и 7 ноября как красный день календаря. Про буденовку вспомнил неслучайно. Эти головные уборы, напоминающие маковки храмов, были пошиты по инициативе царской власти. Сермяжная русская империя готовилась к параду Победы еще в 1916-м на берлинском Александерплац. Название, кстати, в честь тоже русского императора, избавившего европейские династии от мятежного духа Наполеона. А именно мятежный дух, охвативший уже Россию, сбросил ее с постамента геополитических игроков. Все просто. Общество разделили. И буденовка не стала символом славы оружия российской имперской армии. Она стала символом романтиков революции. Читайте также: Лукашенко: «Если будете рожать, будут и детские сады. Желательно трое» Лукашенко о БНБК: мы не остановили производство, поэтому сегодня у нас десятки новостроек. Вот это одна из них Лукашенко – гендиректору БНБК: «Даже я буду приезжать работать сюда». О чем шла речь?

Евгений Пустовой:

Для русского солдата, для рекрутов, например, из-под Орши нечего не поменялось. Сначала на Дунае и у подножия Альп они гибли из-за договоренностей между сановными особами Европы с русским царем. А по теории обыкновенного троцкизма должны на штыках винтовок Мосина снова добыть благоденствие для праздного европейского обывателя. А вот извлекать пользу из революционных перемен именно для своего народа стал бывший семинарист и самый известный генсек всех времен и народов. Да так постарался, что парад Победы остался все-таки за нами. Вот она, роль личности в истории. И кстати, именно Сталин настоятельно убедил товарищей-интернационалистов создать Беларусь.

Сталин дает телеграмму из Москвы: видите себя смирно и не деритесь, а то будет плохо. Евгений Пустовой:

Владельцы мировых денег с философией провинциальных лавочников хотели бы управлять государствами. Мировой бизнес хотел бы надиктовывать решения политикам. Для чего? Для своего дальнейшего обогащения.