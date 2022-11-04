Лукашенко о БНБК: мы не остановили производство, поэтому сегодня у нас десятки новостроек. Вот это одна из них

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации сегодня, 4 ноября, были в центре внимания Президента. С рабочей поездкой Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – гендиректору БНБК: «Даже я буду приезжать работать сюда». О чем шла речь? Читайте здесь.

В амбициозных планах – выпуск витаминов групп В и С. Идею Президент полностью поддерживает и ориентирует реализовать проект как можно скорее. Александр Лукашенко уверен: успешный запуск заводов корпорации стал возможен благодаря тому, что Беларусь избежала долгих локдаунов и пандемийной истерии. Стройка БНБК не остановилась ни на минуту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, не остановили свое производство, поэтому сегодня, ко Дню Октябрьской революции, у нас десятки-десятки новостроек. Вот это одна из них. Это последствия того, что мы тогда не закрылись. И даже китайцы здесь строили, что невероятно. Они ведь были закрыты больше, чем кто-нибудь. Это говорит о том, что мы поступили тогда правильно.

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

Не только правильно, но и мудро, товарищ Президент, потому что здесь в 2020-2021 годах, о чем вы сейчас сказали, на единовременном строительстве работали 5 тысяч человек – 2 тысячи китайцев, 3 тысячи белорусов. И поэтому за 36 месяцев стало возможным.

Сегодня на БНБК осуществляют 100%-ную переработку зерна. В линейке продукции – более 50 видов комбикормов, премиксов и аминокислот. Вся продукция имеет международные сертификаты качества и продвигается на экспорт. Знакомясь с производством, глава государства дал совет: помочь и разведению в Беларуси ценных пород рыбы. Это возможно, лишь имея нужные корма.